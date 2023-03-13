Подрядова Прасковья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти?.03.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Щербакова Анна
Отец ребёнка: Подрядовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Подрядовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Подрядовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кузнецова Авдотья
Отец ребёнка: Подрядовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
21.05.1794
Дочь: Гордеева Федосья
Отец ребёнка: Подрядовъ Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подрядовъ Лаврентий
Смерть
?.03.1811