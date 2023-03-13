Подрядова Прасковья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подрядова Прасковья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

?.03.1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Щербакова Анна

Отец ребёнка: Подрядовъ Лаврентий

Рождение ребёнка
1785

Сын: Подрядовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Подрядовъ Лаврентий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кузнецова Авдотья

Отец ребёнка: Подрядовъ Лаврентий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1794

Дочь: Гордеева Федосья

Отец ребёнка: Подрядовъ Лаврентий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подрядовъ Лаврентий

Смерть
?.03.1811
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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