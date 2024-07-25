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Гуричев Сильвестр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Гуричев Яков Яковлевич

Мать: ? ?

Рождение ребёнка
20.01.1897

Дочь: Фандеева (Гуричева) Мария Силиверстовна

Мать ребёнка: Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
21.06.1905

Сын: Иван

Мать ребёнка: Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Дарья Кузьминична

Рождение ребёнка
18.01.1917

Сын: Григорий

Мать ребёнка: Дарья Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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