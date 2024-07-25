Гуричев Сильвестр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Гуричев Яков Яковлевич
Мать: ? ?
Рождение ребёнка
20.01.1897
Дочь: Фандеева (Гуричева) Мария Силиверстовна
Мать ребёнка: Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
21.06.1905
Сын: Иван
Мать ребёнка: Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
01.10.1914
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Дарья Кузьминична
Рождение ребёнка
18.01.1917
Сын: Григорий
Мать ребёнка: Дарья Кузьминична
Смерть
Неизвестно