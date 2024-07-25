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Гуричев Яков Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Гурчев Яков Федорович

Мать: Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1869

Сын: Петр Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1872

Сын: Иван Ваисльевич

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1878

Сын: Гуричев Сильвестр Яковлевич

Мать ребёнка: ? ?

Рождение ребёнка
1885

Сын: Гуричев Федор Яковлевич

Мать ребёнка: ? ?

Смерть
Неизвестно

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