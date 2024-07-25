Гуричев Яков Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Гурчев Яков Федорович
Мать: Настасья Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1869
Сын: Петр Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1872
Сын: Иван Ваисльевич
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гуричев Сильвестр Яковлевич
Мать ребёнка: ? ?
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: ? ?
Смерть
Неизвестно