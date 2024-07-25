Дарья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кузьма

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.01.1897

Дочь: Фандеева (Гуричева) Мария Силиверстовна

Отец ребёнка: Гуричев Сильвестр Яковлевич

Рождение ребёнка
21.06.1905

Сын: Иван

Отец ребёнка: Гуричев Сильвестр Яковлевич

Рождение ребёнка
01.10.1914

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Гуричев Сильвестр Яковлевич

Рождение ребёнка
18.01.1917

Сын: Григорий

Отец ребёнка: Гуричев Сильвестр Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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