Дарья Кузьминична
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.01.1897
Дочь: Фандеева (Гуричева) Мария Силиверстовна
Отец ребёнка: Гуричев Сильвестр Яковлевич
Рождение ребёнка
21.06.1905
Сын: Иван
Отец ребёнка: Гуричев Сильвестр Яковлевич
Рождение ребёнка
01.10.1914
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Гуричев Сильвестр Яковлевич
Рождение ребёнка
18.01.1917
Сын: Григорий
Отец ребёнка: Гуричев Сильвестр Яковлевич
Смерть
Неизвестно