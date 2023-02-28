Исправников Федор Егорович
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Рождение ребёнка
1758
Сын: Исправников Алексей Федорович
Мать ребёнка: Исправникова Параскева Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исправников Максим Федорович
Мать ребёнка: Исправникова Параскева Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно