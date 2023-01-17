Исправников Егор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсправников Егор Степанович

Исправников Егор Степанович

avatar

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исправников Степан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1725

Сын: Исправников Федор Егорович

Мать ребёнка: Исправникова Федосья Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исправников Григорий Егорович

Мать ребёнка: Исправникова Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исправникова Федосья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close