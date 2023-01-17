Исправников Егор Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исправников Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Исправников Федор Егорович
Мать ребёнка: Исправникова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исправников Григорий Егорович
Мать ребёнка: Исправникова Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно