Исправникова Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсправникова Федосья Ивановна

Исправникова Федосья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Исправников Федор Егорович

Отец ребёнка: Исправников Егор Степанович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исправников Григорий Егорович

Отец ребёнка: Исправников Егор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Егор Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close