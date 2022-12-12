Исправникова Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Исправников Федор Егорович
Отец ребёнка: Исправников Егор Степанович
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исправников Григорий Егорович
Отец ребёнка: Исправников Егор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно