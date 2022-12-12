Исправникова Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Параскева Алексеевна

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730

Дата смерти

09.12.1806

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Исправников Алексей Федорович

Отец ребёнка: Исправников Федор Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исправников Максим Федорович

Отец ребёнка: Исправников Федор Егорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Федор Егорович

Смерть
09.12.1806
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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