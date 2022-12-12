Исправникова Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти09.12.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Исправников Алексей Федорович
Отец ребёнка: Исправников Федор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исправников Максим Федорович
Отец ребёнка: Исправников Федор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1806