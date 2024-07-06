Мельгина (Дмитриева) Марья (Мария) Алексеевна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельгина (Дмитриева) Марья (Мария) Алексеевна

Место рождения

Шижня, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Дмитриев Алексей Петрович

Мать: не указана

Шижня, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1859
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мельгина Елена Осиповна

Отец ребёнка: Мельгин Иосиф (Осип) Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
25.01.1859

Муж: Мельгин Иосиф (Осип) Стефанович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Мельгин Иван Осипович

Отец ребёнка: Мельгин Иосиф (Осип) Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.03.1871

Дочь: Мельгина Домна Осиповна

Отец ребёнка: Мельгин Иосиф (Осип) Стефанович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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