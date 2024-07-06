Мельгина (Дмитриева) Марья (Мария) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Дмитриев Алексей Петрович
Мать: не указана
Место жительства
1859
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мельгина Елена Осиповна
Отец ребёнка: Мельгин Иосиф (Осип) Стефанович
Бракосочетание
25.01.1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Мельгин Иосиф (Осип) Стефанович
Рождение ребёнка
06.03.1871
Дочь: Мельгина Домна Осиповна
Отец ребёнка: Мельгин Иосиф (Осип) Стефанович
Смерть
Неизвестно