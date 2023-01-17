деревня Шижня, деревня Шижня, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Шижня

Беломорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Кемский уезд
293Шижемское, с.при р. Шижме.574062197206Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Кемский уезд, Сороцкая волость
147. Шиженское, село бывшее государственное, при речке Шиже, дворов 107, жителей 462, церковь православная, школа, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Беломорский район
151342Шижнядеревня64°29'34°47'Q-36-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Беломорский муниципальный район, Беломорское городское поселение
86604101141д Шижнядеревня
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