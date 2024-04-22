Мельгин Иосиф (Осип) Стефанович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Мельгин Стефан
Бракосочетание
Между 1849 и 1859
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мельгина Елена Осиповна
Мать ребёнка: Мельгина Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Мельгина Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
06.03.1871
Дочь: Мельгина Домна Осиповна
Мать ребёнка: Мельгина Марья Алексеевна
Смерть
Неизвестно