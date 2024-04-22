Мельгин Иосиф (Осип) Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельгин Иосиф (Осип) Стефанович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Мельгин Стефан

Мать: Мельгина Евдокия Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Между 1849 и 1859

Жена: Мельгина Марья Алексеевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мельгина Елена Осиповна

Мать ребёнка: Мельгина Марья Алексеевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1860

Сын: Мельгин Иван Осипович

Мать ребёнка: Мельгина Марья Алексеевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.03.1871

Дочь: Мельгина Домна Осиповна

Мать ребёнка: Мельгина Марья Алексеевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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