Плотников Аким
Место рождения
Дата рождения24.09.1924
Дата смерти25.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1924
Отец: Плотников Емельян
Мать: Степанида
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ягодина (Плотникова)) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ягодина (Плотникова)) Наталья
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Смерть
25.04.1989
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд