Плотников Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников Аким

Плотников Аким

Место рождения

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область

Дата рождения

24.09.1924

Дата смерти

25.04.1989

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1924

Отец: Плотников Емельян

Мать: Степанида

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ягодина (Плотникова)) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ягодина (Плотникова)) Наталья

Рождение ребёнка
10.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ягодина (Плотникова)) Наталья

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Скрыто настройками приватности
Смерть
25.04.1989
Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.