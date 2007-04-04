(Ягодина (Плотникова)) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ягодина (Плотникова)) Наталья

Место рождения

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область

Дата рождения

20.09.1922

Дата смерти

04.04.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1922

Отец: Ягодин Сергей

Мать: Ягодина (Щеглова) Прасковья Дементьевна

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Аким

Рождение ребёнка
10.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плотников Аким

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
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Смерть
04.04.2007
Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд

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