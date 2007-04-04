(Ягодина (Плотникова)) Наталья
Место рождения
Дата рождения20.09.1922
Дата смерти04.04.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1922
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотников Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Аким
Рождение ребёнка
10.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плотников Аким
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Смерть
04.04.2007
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд