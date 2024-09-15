Степанида
Место рожденияЖитомир
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Фока
Отец ребёнка: Плотников Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демьянова (Плотникова) Александра
Отец ребёнка: Плотников Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плотников) Мавра
Отец ребёнка: Плотников Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плотников Емельян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плотников) Анисья
Отец ребёнка: Плотников Емельян
Рождение ребёнка
24.09.1924
Сын: Плотников Аким
Отец ребёнка: Плотников Емельян
Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Смерть
1965