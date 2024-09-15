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Степанида

Место рождения

Житомир

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Фока

Отец ребёнка: Плотников Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьянова (Плотникова) Александра

Отец ребёнка: Плотников Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плотников) Мавра

Отец ребёнка: Плотников Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Емельян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плотников) Анисья

Отец ребёнка: Плотников Емельян

Рождение ребёнка
24.09.1924

Сын: Плотников Аким

Отец ребёнка: Плотников Емельян

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Смерть
1965

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