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Плотников Емельян

Место рождения

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область

Дата рождения

1886

Дата смерти

25.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Плотников Никита

Мать: не указана

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Фока

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плотников) Анисья

Мать ребёнка: Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Плотников) Мавра

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьянова (Плотникова) Александра

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
24.09.1924

Сын: Плотников Аким

Мать ребёнка: Степанида

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Смерть
25.10.1976

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