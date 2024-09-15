Плотников Емельян
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смерти25.10.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Плотников Никита
Мать: не указана
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Фока
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плотников) Анисья
Мать ребёнка: Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Плотников) Мавра
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демьянова (Плотникова) Александра
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
24.09.1924
Сын: Плотников Аким
Мать ребёнка: Степанида
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Смерть
25.10.1976