Кулик (Федирка) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Федирка) Анна Ивановна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

09.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1829 г.р.

Мать

Около 1833 г.р.

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1857

Отец: Федирка Иван Гаврилович

Мать: Федирка Лукерья Никитовна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC3D?view=index&action=view
Бракосочетание
18.01.1876

Муж: Кулик Трофим Фомич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYN-F?view=index&action=view
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Кулик Влас Трофимович

Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Кулик Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Лысенко Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Кулик Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Кулик Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.07.1888

Сын: Кулик Кирилл Трофимович

Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-YQCD-Z?view=index&action=view
Рождение ребёнка
21.08.1890

Дочь: Кулик Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-53D3-8?view=index&action=view
Рождение ребёнка
02.11.1892

Сын: Кулик Демьян Трофимович

Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-538Y-X?view=index&action=view
Рождение ребёнка
30.03.1895

Дочь: Кулик Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-5362-Z?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно
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