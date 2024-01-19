Кулик (Федирка) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
09.12.1857
Отец: Федирка Иван Гаврилович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC3D?view=index&action=view
Бракосочетание
18.01.1876
Муж: Кулик Трофим Фомич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYN-F?view=index&action=view
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Лысенко Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Кулик Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Кулик Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич
Рождение ребёнка
09.07.1888
Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-YQCD-Z?view=index&action=view
Рождение ребёнка
21.08.1890
Дочь: Кулик Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-53D3-8?view=index&action=view
Рождение ребёнка
02.11.1892
Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-538Y-X?view=index&action=view
Рождение ребёнка
30.03.1895
Дочь: Кулик Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Кулик Трофим Фомич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-5362-Z?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно