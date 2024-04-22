Кулик (Куличенко) Демьян (Дамиан) Трофимович
Место рождения
Дата рождения02.11.1892
Дата смерти14.11.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1892
Отец: Кулик Трофим Фомич
Мать: Кулик Анна Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-538Y-X?view=index&action=view
Смерть
14.11.1892
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-536P-1?view=index&action=view