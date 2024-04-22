Кулик (Куличенко) Демьян (Дамиан) Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Куличенко) Демьян (Дамиан) Трофимович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

02.11.1892

Дата смерти

14.11.1892

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1892

Отец: Кулик Трофим Фомич

Мать: Кулик Анна Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-538Y-X?view=index&action=view
Смерть
14.11.1892
Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-536P-1?view=index&action=view
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