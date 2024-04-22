Кулик (Куличенко) Михаил Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Куличенко) Михаил Трофимович

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

08.11.1880

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880

Отец: Кулик Трофим Фомич

Мать: Кулик Анна Ивановна

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V743?i=604&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куличенко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Куличенко Марина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куличенко Савва Михайлович

Мать ребёнка: Куличенко Марина Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куличенко Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Куличенко Марина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куличенко Марина Леонтьевна

Смерть
1952
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