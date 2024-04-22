Кулик (Куличенко) Михаил Трофимович
Место рождения
Дата рождения08.11.1880
Дата смерти1952
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1880
Отец: Кулик Трофим Фомич
Мать: Кулик Анна Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V743?i=604&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куличенко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Куличенко Марина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куличенко Савва Михайлович
Мать ребёнка: Куличенко Марина Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куличенко Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Куличенко Марина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952