Ершов Георгий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1919
Крещение
26.07.1919
Низы, Сумська область
Ивано-Богословская церковь в селе Низы Сумского уезда Харьковской губернии
Гражданство
29.07.1919
Верхняя Сыроватка, Сумська область
В книге записи актов гражданского состояния Отдела управления ВерхнеСыроватского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов запись №24 от 29 июля 1919 года. Справка о родителях: Николай... Показать все
Смерть
Неизвестно