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Ершов Георгий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1919

Отец: Ершов Николай Сергеевич

Мать: Ершова Феодосья Трофимовна

Крещение
26.07.1919
Низы, Сумська область
Ивано-Богословская церковь в селе Низы Сумского уезда Харьковской губернии
Гражданство
29.07.1919
Верхняя Сыроватка, Сумська область
В книге записи актов гражданского состояния Отдела управления ВерхнеСыроватского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов запись №24 от 29 июля 1919 года. Справка о родителях: Николай... Показать все
Смерть
Неизвестно
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