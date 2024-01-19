Ершов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.1918
Верхняя Сыроватка, Сумська область
Успенская церковь слободы Верхняя Сыроватка. Крестьянин села Монакова Муромского уезда Владимирской губернии Николай Сергеевич Ершов 21 года, первым браком и крестьянка слободы Верхняя Суроватка Сумс... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1919
Мать ребёнка: Ершова Феодосья Трофимовна
Место жительства
Около 1919
Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно