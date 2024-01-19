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Ершов Николай Сергеевич

Место рождения

Монаково, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Монаково, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
17.08.1918

Жена: Ершова Феодосья Трофимовна

Верхняя Сыроватка, Сумська область
Успенская церковь слободы Верхняя Сыроватка. Крестьянин села Монакова Муромского уезда Владимирской губернии Николай Сергеевич Ершов 21 года, первым браком и крестьянка слободы Верхняя Суроватка Сумс... Показать все
Рождение ребёнка
18.06.1919

Сын: Ершов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Ершова Феодосья Трофимовна

Место жительства
Около 1919
Шаровка, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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