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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
790. Низы, село бывшее владельческое, при речке Псле, дворов 296, жителей 1663, церковь православная, школа, 3 лавки, сукновальня, кирпич. и свеклосахар. зав.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-21893Низиселище міського типуцентр селищної радир-н Сумськийселищна рада Низівська
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Сумский уезд
С. Низы19Дм. Ив. Кондратьев524131210
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3257Низы, с. вл.при р. Псле.1610214574579Церковь православная 1. Заводов 2: сахарный и кирпичный.