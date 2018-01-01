посёлок городского типа Низы, посёлок городского типа Низы, Сумська область (на 2018) — Familio

Низы

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Сумский уезд, Нижне-Сыроватская волость
790. Низы, село бывшее владельческое, при речке Псле, дворов 296, жителей 1663, церковь православная, школа, 3 лавки, сукновальня, кирпич. и свеклосахар. зав.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21893Низиселище міського типуцентр селищної радир-н Сумськийселищна рада Низівська

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Сумский уезд
С. Низы19Дм. Ив. Кондратьев524131210

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Сумский уезд
3257Низы, с. вл.при р. Псле.1610214574579Церковь православная 1. Заводов 2: сахарный и кирпичный.
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