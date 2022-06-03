Минералова (Гуськова) Евгения Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минералова (Гуськова) Евгения Борисовна

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Место рождения

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

24.07.1955

Дата смерти

03.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1955

Отец: Гуськов Борис Иванович

Мать: Гуськова Нина Федоровна

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
АЗ №442 от 09.08.1955г. Справка Черкесского роддома от 05.08.1955г. Отец Борис проживал по адресу: г.Черкесск, ул. Сталина, д.197.
Бракосочетание
21.09.1977

Муж: Карташов Михаил Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
АЗ №8415 от 21.09.1977г.
Развод
29.10.1981

Муж: Карташов Михаил Михайлович

АЗ №2020 от 29.10.1981г.
Бракосочетание
13.08.1982

Муж: Тарасов Андрей Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
АЗ №497 от 13.08.1982 Евгения проживала по адресу: Кировский, Ленинград, ул.С.Корзуна 48/18.
Развод
05.05.1987

Муж: Тарасов Андрей Александрович

Бракосочетание
11.07.1987

Муж: Минералов Владимир Иванович

Псков, город Псков, Псковская область
ЗА №17 от 11.07.1987 Проживал в г. Таллин (Эстония) по ул. Тулика, д. 34, кв. 1.
Развод
24.08.2010

Муж: Минералов Владимир Иванович

Псков, город Псков, Псковская область
АЗ №679 от 24.08.2010, по решению суда от 30.07.2010г, мирового судьи судебного участка №29 г.Пскова. Евгения проживала по адресу: г.Псков, ул.Коммунальная 40/5.
Бракосочетание
10.03.2012

Муж: Тарасов Андрей Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
АЗ №156 от 10.03.2012г. Евгения проживала по адресу: г.Псков, ул.Коммунальная 40/5.
Развод
12.01.2017

Муж: Тарасов Андрей Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
АЗ №22 от 12.01.2017г.
Бракосочетание
11.04.2019

Муж: Тарасов Андрей Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
АЗ №120199780001800202003 от 11.04.2019г. Паспорт Евгении серии 5803 №728764 от 27.12.2003г. УВД г.Пскова.
Смерть
03.06.2022
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
АЗ №170229780002326515005 от 29.06.2022г. Причина: 1. а)Недостаточность сердечная 150.9. б)Атеросклеротическая болезнь сердца 125.1. Медицинское свидетельство о смерти (окончательное) серия 40 №222234... Показать все
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