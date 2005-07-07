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Гуськов Борис Иванович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

Между 21.02.1924 и 23.02.1926

Дата смерти

07.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 21.02.1924 и 23.02.1926

Отец: Гуськов Иван Кирсанович

Мать: Гуськова Ксения Геннадьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.01.1946

Сын: Гуськов Иван Борисович

Мать ребёнка: Гуськова Елена Никитична

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
21.09.1954

Жена: Гуськова Нина Федоровна

Рождение ребёнка
После 1954

Дочь: Неизвестно Евгения

Мать ребёнка: Гуськова Нина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуськова Елена Никитична

Смерть
07.07.2005
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