Гуськов Борис Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 21.02.1924 и 23.02.1926
Дата смерти07.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 21.02.1924 и 23.02.1926
Рождение ребёнка
20.01.1946
Мать ребёнка: Гуськова Елена Никитична
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
21.09.1954
Жена: Гуськова Нина Федоровна
Рождение ребёнка
После 1954
Дочь: Неизвестно Евгения
Мать ребёнка: Гуськова Нина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуськова Елена Никитична
Смерть
07.07.2005