Минералов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.07.1987
ЗА №17 от 11.07.1987 Проживал в г. Таллин (Эстония) по ул. Тулика, д. 34, кв. 1.
Развод
24.08.2010
АЗ №679 от 24.08.2010, по решению суда от 30.07.2010г, мирового судьи судебного участка №29 г.Пскова. Евгения проживала по адресу: г.Псков, ул.Коммунальная 40/5.