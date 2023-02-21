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Минералов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.1987

Жена: Минералова Евгения Борисовна

Псков, город Псков, Псковская область
ЗА №17 от 11.07.1987 Проживал в г. Таллин (Эстония) по ул. Тулика, д. 34, кв. 1.
Развод
24.08.2010

Жена: Минералова Евгения Борисовна

Псков, город Псков, Псковская область
АЗ №679 от 24.08.2010, по решению суда от 30.07.2010г, мирового судьи судебного участка №29 г.Пскова. Евгения проживала по адресу: г.Псков, ул.Коммунальная 40/5.
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