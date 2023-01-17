Тарасов Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения22.04.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Проживал по адресу: Дзержинский, Ленинград, ул.Чайковского 24/42. Паспорт №ХП-АК612332 от 28.05.1979г.
Бракосочетание
13.08.1982
АЗ №497 от 13.08.1982 Евгения проживала по адресу: Кировский, Ленинград, ул.С.Корзуна 48/18.
Развод
05.05.1987
Бракосочетание
10.03.2012
АЗ №156 от 10.03.2012г. Евгения проживала по адресу: г.Псков, ул.Коммунальная 40/5.
Развод
12.01.2017
АЗ №22 от 12.01.2017г.
Бракосочетание
11.04.2019
АЗ №120199780001800202003 от 11.04.2019г. Паспорт Евгении серии 5803 №728764 от 27.12.2003г. УВД г.Пскова.