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Тарасов Андрей Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.04.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Проживал по адресу: Дзержинский, Ленинград, ул.Чайковского 24/42. Паспорт №ХП-АК612332 от 28.05.1979г.
Бракосочетание
13.08.1982

Жена: Минералова Евгения Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
АЗ №497 от 13.08.1982 Евгения проживала по адресу: Кировский, Ленинград, ул.С.Корзуна 48/18.
Развод
05.05.1987

Жена: Минералова Евгения Борисовна

Бракосочетание
10.03.2012

Жена: Минералова Евгения Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
АЗ №156 от 10.03.2012г. Евгения проживала по адресу: г.Псков, ул.Коммунальная 40/5.
Развод
12.01.2017

Жена: Минералова Евгения Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
АЗ №22 от 12.01.2017г.
Бракосочетание
11.04.2019

Жена: Минералова Евгения Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
АЗ №120199780001800202003 от 11.04.2019г. Паспорт Евгении серии 5803 №728764 от 27.12.2003г. УВД г.Пскова.
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