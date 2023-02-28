Дьячков Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти14.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Образование
С ?.02.1929 по ?.08.1929
ученик школы фабрично-заводского ученичества Сокольского металлургического завода (завод "Свободный сокол")
Образование
С ?.09.1929 по ?.09.1930
студент Липецкого металлургического техникума
Образование
С ?.09.1930 по ?.08.1932
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
студент Алапаевского металлургического техникума
Работа или профессия
С ?.09.1932 по ?.10.1933
инструктор физкультуры городского / районного отдела НКВД
Работа или профессия
С ?.10.1933 по ?.09.1934
инструктор физкультуры построечного комитета металлургического завода
Военная служба
С ?.10.1934 по ?.11.1936
механик - водитель танка 14-й механизированной бригады НКО СССР, Московский военный округ
Образование
1934
бригадная школа водителей танков и танковых техников
Работа или профессия
С ?.11.1936 по ?.05.1937
инструктор физкультуры добровольного спортивного общества "Пищевик" при отделе Главхлеба
Работа или профессия
С ?.05.1937 по ?.08.1940
инструктор мототдела и физкультуры добровольного спортивного общества "Сталь" при заводском комитете металлургов
Работа или профессия
С ?.08.1940 по ?.12.1940
преподаватель физкультуры средней школы имени Сталина
Работа или профессия
С ?.12.1940 по ?.08.1941
военно-физкультурный воспитатель Ремесленного училища № 1
Получение воинского звания/чина
20.08.1941
младший лейтенант
Военная служба
С ?.08.1941 по ?.10.1941
старший адъютант отдельного разведывательного батальона 1-й Крымской стрелковой дивизии 1-й Крымской отдельной Армии
Военная служба
С ?.10.1941 по ?.12.1941
Севастополь, Города, Таврическая губерния
командир отдельной танковой роты 320-й стрелковой дивизии 51-й Крымской отдельной Армии
Военная служба
С ?.12.1941
помощник начальника 2-го отделения штаба 320-й стрелковой дивизии
Получение воинского звания/чина
21.02.1942
лейтенант приказ Северо-Кавказского фронта № 0168
Смерть
14.04.1942
Сенное, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
погиб в бою