Дьячков Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьячков Леонид Иванович

Дьячков Леонид Иванович

avatar

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

1913

Дата смерти

14.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Дьячков Иван Иванович

Мать: Дьячкова Екатерина Степановна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Образование
С ?.02.1929 по ?.08.1929
Липецк, город Липецк, Липецкая область
ученик школы фабрично-заводского ученичества Сокольского металлургического завода (завод "Свободный сокол")
Образование
С ?.09.1929 по ?.09.1930
Липецк, город Липецк, Липецкая область
студент Липецкого металлургического техникума
Образование
С ?.09.1930 по ?.08.1932
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
студент Алапаевского металлургического техникума
Работа или профессия
С ?.09.1932 по ?.10.1933
Липецк, город Липецк, Липецкая область
инструктор физкультуры городского / районного отдела НКВД
Работа или профессия
С ?.10.1933 по ?.09.1934
Липецк, город Липецк, Липецкая область
инструктор физкультуры построечного комитета металлургического завода
Военная служба
С ?.10.1934 по ?.11.1936
Москва, город федерального значения Москва
механик - водитель танка 14-й механизированной бригады НКО СССР, Московский военный округ
Образование
1934
Москва, город федерального значения Москва
бригадная школа водителей танков и танковых техников
Работа или профессия
С ?.11.1936 по ?.05.1937
Липецк, город Липецк, Липецкая область
инструктор физкультуры добровольного спортивного общества "Пищевик" при отделе Главхлеба
Работа или профессия
С ?.05.1937 по ?.08.1940
Керчь, Керчь, Республика Крым
инструктор мототдела и физкультуры добровольного спортивного общества "Сталь" при заводском комитете металлургов
Работа или профессия
С ?.08.1940 по ?.12.1940
Керчь, Керчь, Республика Крым
преподаватель физкультуры средней школы имени Сталина
Работа или профессия
С ?.12.1940 по ?.08.1941
Керчь, Керчь, Республика Крым
военно-физкультурный воспитатель Ремесленного училища № 1
Получение воинского звания/чина
20.08.1941
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
младший лейтенант
Военная служба
С ?.08.1941 по ?.10.1941
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
старший адъютант отдельного разведывательного батальона 1-й Крымской стрелковой дивизии 1-й Крымской отдельной Армии
Военная служба
С ?.10.1941 по ?.12.1941
Севастополь, Города, Таврическая губерния
командир отдельной танковой роты 320-й стрелковой дивизии 51-й Крымской отдельной Армии
Военная служба
С ?.12.1941
помощник начальника 2-го отделения штаба 320-й стрелковой дивизии
Получение воинского звания/чина
21.02.1942
лейтенант приказ Северо-Кавказского фронта № 0168
Смерть
14.04.1942
Сенное, Феодосийский уезд, Таврическая губерния
погиб в бою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close