Дьячкова (Попова) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьячкова (Попова) Екатерина Степановна

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

12.11.1894 ст.

Дата смерти

?.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1894 ст.

Отец: Попов Степан Кондратьевич

Мать: Попова Елена Ивановна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
29.04.1912 ст.

Муж: Дьячков Иван Иванович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Дьячков Леонид Иванович

Отец ребёнка: Дьячков Иван Иванович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.09.1924

Дочь: Кузнецова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Дьячков Иван Иванович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
?.06.1964
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