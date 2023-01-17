Дьячкова (Попова) Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения12.11.1894 ст.
Дата смерти?.06.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1894 ст.
Отец: Попов Степан Кондратьевич
Мать: Попова Елена Ивановна
Бракосочетание
29.04.1912 ст.
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Дьячков Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1924
Дочь: Кузнецова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Дьячков Иван Иванович
Смерть
?.06.1964