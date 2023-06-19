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Козалетов Михаил Яковлевич

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
Около 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1913 ст.

Жена: Козалетова Анастасия Никитична

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 14.01.1913 Апухлицы крестьянский сын Михаил Яковлевич Козалетов Сотчина крестьянская девица Анастасия Никитична по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно