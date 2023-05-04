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Козалетова Анастасия Никитична

Место рождения

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1913 ст.

Муж: Козалетов Михаил Яковлевич

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 14.01.1913 Апухлицы крестьянский сын Михаил Яковлевич Козалетов Сотчина крестьянская девица Анастасия Никитична по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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