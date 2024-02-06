Ожгибесова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожгибесова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Ажгибесов Антроп Савельевич

Отец ребёнка: Ожгибесов Савелий Иванов

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Ожгибесов Киприан Савельевич

Отец ребёнка: Ожгибесов Савелий Иванов

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ожгибесов Савелий Иванов

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
По данным 1858 г ей 27 лет, замужем, двое сыновей
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