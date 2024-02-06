Ожгибесова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Ажгибесов Антроп Савельевич
Отец ребёнка: Ожгибесов Савелий Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Ожгибесов Киприан Савельевич
Отец ребёнка: Ожгибесов Савелий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
По данным 1858 г ей 27 лет, замужем, двое сыновей