Ожгибесов Савелий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОжгибесов Савелий Иванов

Ожгибесов Савелий Иванов

Место рождения

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Ожгибесов Иван Михайлов

Мать: Ожгибесова Варвара Артемьева

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Ажгибесов Антроп Савельевич

Мать ребёнка: Ожгибесова Прасковья Васильевна

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Ожгибесов Киприан Савельевич

Мать ребёнка: Ожгибесова Прасковья Васильевна

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожгибесова Прасковья Васильевна

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
По данным 1858 г ей 27 лет, замужем, двое сыновей
Смерть
Неизвестно
Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
По данным 1858 года ему 26 лет, женат имеет детей
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close