Ожгибесов Савелий Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Ажгибесов Антроп Савельевич
Мать ребёнка: Ожгибесова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Ожгибесов Киприан Савельевич
Мать ребёнка: Ожгибесова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
По данным 1858 г ей 27 лет, замужем, двое сыновей
Смерть
Неизвестно
По данным 1858 года ему 26 лет, женат имеет детей