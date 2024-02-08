Ажгибесов (Ожгибесов) Антроп Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ажгибесов (Ожгибесов) Антроп Савельевич

Место рождения

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Вычислено 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852

Отец: Ожгибесов Савелий Иванов

Мать: Ожгибесова Прасковья Васильевна

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ажгибесова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Ожгибесов (Ажгибесов) Егор (Георгий) Антропьевич

Мать ребёнка: Ажгибесова Анна Федоровна

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Согласно переписи 1897 года ФИО Ажгибесов Георгий Антропьев сын, ему 17 лет, живет в семье отца из 4 чел, земледелец при отце, госуд. крестьянин, неграмотный, вера-старообрядчество беспоповец
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Ожгибесов (Ажгибесов) Ефрем Антропьевич

Мать ребёнка: Ажгибесова Анна Федоровна

Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Нифаки, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Согласно переписи 1897 г. Записан как Ажгибесов , Русский, госуд. Крестьянин, земледелец, грамотный( учился дома), семейный, жена и 2 сына, вероисповедание- старообрядчество беспоповец

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