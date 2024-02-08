Ажгибесов (Ожгибесов) Антроп Савельевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1852
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Ожгибесов (Ажгибесов) Егор (Георгий) Антропьевич
Мать ребёнка: Ажгибесова Анна Федоровна
Согласно переписи 1897 года ФИО Ажгибесов Георгий Антропьев сын, ему 17 лет, живет в семье отца из 4 чел, земледелец при отце, госуд. крестьянин, неграмотный, вера-старообрядчество беспоповец
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Ожгибесов (Ажгибесов) Ефрем Антропьевич
Мать ребёнка: Ажгибесова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно
Согласно переписи 1897 г. Записан как Ажгибесов , Русский, госуд. Крестьянин, земледелец, грамотный( учился дома), семейный, жена и 2 сына, вероисповедание- старообрядчество беспоповец