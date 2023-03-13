Гусева (Семенюкъ) Павлина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева (Семенюкъ) Павлина

Гусева (Семенюкъ) Павлина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1898

Дата смерти

18.06.1982

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1865 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898

Отец: Семенюкъ Адамъ Матвеевичъ

Мать: Семенюкъ Ульяна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусевъ Петръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Петръ

Смерть
18.06.1982
Кузьминовка