Гусева (Семенюкъ) Павлина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1898
Дата смерти18.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1898
Отец: Семенюкъ Адамъ Матвеевичъ
Мать: Семенюкъ Ульяна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусевъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Петръ
Смерть
18.06.1982
Кузьминовка