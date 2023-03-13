Гусевъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусевъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гусевъ Александръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Павлина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Павлина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Павлина

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