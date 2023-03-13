Гусевъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гусевъ Александръ
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Павлина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Павлина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Павлина