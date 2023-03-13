Семенюкъ Адамъ Матвеевичъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюкъ Адамъ Матвеевичъ

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Место рождения

Dziadkowskie, Польша

Дата рождения

02.08.1857

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Dziadkowskie, Польша
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Бронислава Адамовна

Мать ребёнка: Семенюкъ Ульяна

Dziadkowskie, Польша
Рождение ребёнка
12.07.1898

Дочь: Гусева Павлина

Мать ребёнка: Семенюкъ Ульяна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Семенюкъ Викторъ

Мать ребёнка: Семенюкъ Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенюкъ Ульяна

Смерть
После 1940
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