Семенюкъ Адамъ Матвеевичъ
Место рожденияDziadkowskie, Польша
Дата рождения02.08.1857
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Dziadkowskie, Польша
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Бронислава Адамовна
Мать ребёнка: Семенюкъ Ульяна
Dziadkowskie, Польша
Рождение ребёнка
12.07.1898
Дочь: Гусева Павлина
Мать ребёнка: Семенюкъ Ульяна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Семенюкъ Викторъ
Мать ребёнка: Семенюкъ Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенюкъ Ульяна
Смерть
После 1940