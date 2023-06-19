Поляков Михаил Феодосьевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1882 ст.
Дата смертиДо 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1882 ст.
Бракосочетание
24.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.
Сын: Поляков Иннокентий Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.
Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
26.05.1912 ст.
Дочь: Полякова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.
Сын: Поляков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
09.05.1918
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
09.05.1918 ст.
Сын: Поляков Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна
Смерть
До 1918