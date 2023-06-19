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Поляков Михаил Феодосьевич

Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

03.11.1882 ст.

Дата смерти

До 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1882 ст.

Отец: Поляков Феодосий Кондратьевич

Мать: Полякова Дарья Георгиевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
24.10.1903 ст.

Жена: Полякова Параскева Ефимовна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.

Сын: Поляков Иннокентий Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Поляков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.

Сын: Поляков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.05.1912 ст.

Дочь: Полякова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.

Сын: Поляков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна

Рождение ребёнка
09.05.1918

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна

Рождение ребёнка
09.05.1918 ст.

Сын: Поляков Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Полякова Параскева Ефимовна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1918