Полякова (Клепова) Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Клепова) Параскева Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1903 ст.

Муж: Поляков Михаил Феодосьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.

Сын: Поляков Иннокентий Михайлович

Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Поляков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.

Сын: Поляков Петр Михайлович

Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.05.1912 ст.

Дочь: Полякова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.

Сын: Поляков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич

Рождение ребёнка
09.05.1918

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич

Рождение ребёнка
09.05.1918 ст.

Сын: Поляков Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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