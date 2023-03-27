Полякова (Клепова) Параскева Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1907 ст.
Сын: Поляков Иннокентий Михайлович
Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич
Рождение ребёнка
26.05.1912 ст.
Дочь: Полякова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич
Рождение ребёнка
01.09.1914 ст.
Сын: Поляков Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич
Рождение ребёнка
09.05.1918
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич
Рождение ребёнка
09.05.1918 ст.
Сын: Поляков Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Поляков Михаил Феодосьевич
Смерть
Неизвестно