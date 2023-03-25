Полякова (Ковалева) Дарья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Ковалева) Дарья Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Ковалев Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1867 ст.

Муж: Поляков Феодосий Кондратьевич

Бракосочетание
08.01.1867 ст.

Муж: Поляков Феодосий Кондратьевич

Рождение ребёнка
18.11.1867 ст.

Сын: Поляков Роман Феодосьевич

Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Поляков Александр Феодосьевич

Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич

Рождение ребёнка
10.01.1874 ст.

Сын: Поляков Григорий Феодосьевич

Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.01.1874 ст.

Сын: Поляков Григорий Феодосьевич

Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.04.1875 ст.

Дочь: Ирина Феодосьевна

Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.06.1877 ст.

Сын: Поляков Павел Феодосьевич

Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
31.05.1879 ст.

Дочь: Акилина Феодосьевна

Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.11.1882 ст.

Сын: Поляков Михаил Феодосьевич

Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.01.1887 ст.

Дочь: Ксения Феодосьевна

Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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