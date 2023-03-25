Полякова (Ковалева) Дарья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1846
Отец: Ковалев Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1867 ст.
Бракосочетание
08.01.1867 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1867 ст.
Сын: Поляков Роман Феодосьевич
Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Поляков Александр Феодосьевич
Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич
Рождение ребёнка
10.01.1874 ст.
Сын: Поляков Григорий Феодосьевич
Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич
Рождение ребёнка
10.01.1874 ст.
Сын: Поляков Григорий Феодосьевич
Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич
Рождение ребёнка
23.04.1875 ст.
Дочь: Ирина Феодосьевна
Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.06.1877 ст.
Сын: Поляков Павел Феодосьевич
Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич
Рождение ребёнка
31.05.1879 ст.
Дочь: Акилина Феодосьевна
Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич
Рождение ребёнка
03.11.1882 ст.
Сын: Поляков Михаил Феодосьевич
Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич
Рождение ребёнка
18.01.1887 ст.
Дочь: Ксения Феодосьевна
Отец ребёнка: Поляков Феодосий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно