Беляева (Горская) Анна
Место рождения
Дата рождения22.02.1925
Дата смерти27.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1925
Отец: Горский Михаил
Мать: Горская Антонина
Рождение ребёнка
02.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Валентин
Смерть
27.07.2015
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область