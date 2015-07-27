Беляева (Горская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Горская) Анна

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Место рождения

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

22.02.1925

Дата смерти

27.07.2015

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1925

Отец: Горский Михаил

Мать: Горская Антонина

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Валентин

Смерть
27.07.2015
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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