Беляев Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Валентин

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Место рождения

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

08.08.1925

Дата смерти

17.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1925

Отец: Беляев Степан Евгениевич

Мать: Беляева Мария Осиповна

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Смерть
17.03.2017
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