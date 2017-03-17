Беляев Валентин
Место рождения
Дата рождения08.08.1925
Дата смерти17.03.2017
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1925
Отец: Беляев Степан Евгениевич
Мать: Беляева Мария Осиповна
Рождение ребёнка
02.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Смерть
17.03.2017