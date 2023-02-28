Юшков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Юшков Федор Иванович
Мать: Юшкова Анфиса Петровна
Образование
1844
Обучается в Вологодском Духовном уездном училище, в 1-м высшем отделении, на содержании отца.
Образование
1848
Обучается в Вологодской Семинарии, в 1-м среднем отделении, на содержании отца.
Смерть
Неизвестно