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Юшков Иван Федорович

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Место рождения

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Юшков Федор Иванович

Мать: Юшкова Анфиса Петровна

Погост Ильинский, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1844
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Вологодском Духовном уездном училище, в 1-м высшем отделении, на содержании отца.
Образование
1848
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Вологодской Семинарии, в 1-м среднем отделении, на содержании отца.
Смерть
Неизвестно
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