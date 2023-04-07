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Серебренников Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Серебренников Фёдор Петрович

Мать: Серебренникова Аграфена Сергеевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Серебренникова Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Серебренников Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Серебренникова Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Максимова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Серебренникова Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Костенко Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Серебренникова Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Серебренников Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Серебренникова Параскева Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебренникова Параскева Емельяновна

Смерть
1943