Серебренников Дмитрий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Серебренникова Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Серебренников Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Серебренникова Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Максимова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Серебренникова Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Костенко Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Серебренникова Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Серебренников Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Серебренникова Параскева Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943