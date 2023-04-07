Максимова (Серебренникова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Польща Дмитрий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Польща Дмитрий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максимов Дмитрий
Смерть
2008