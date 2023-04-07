Максимова (Серебренникова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова (Серебренникова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Серебренников Дмитрий Фёдорович

Мать: Серебренникова Параскева Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Польща Дмитрий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Польща Вадим Дмитриевич

Отец ребёнка: Польща Дмитрий Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Польща Дмитрий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Дмитрий

Смерть
2008
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