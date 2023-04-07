Серебренникова Параскева Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Серебренников Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Серебренников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Серебренников Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Максимова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Серебренников Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Костенко Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Серебренников Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Серебренников Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Серебренников Дмитрий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно