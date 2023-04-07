Серебренникова Параскева Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова Параскева Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Серебренников Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Серебренников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Серебренников Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Максимова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Серебренников Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Костенко Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Серебренников Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Серебренников Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Серебренников Дмитрий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Дмитрий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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