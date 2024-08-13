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Власов Яков Леонович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Власов Леон Аристархович

Мать: Власова Евгения Феоктистовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Власова) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Власова Пелагея Дмитриевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Власов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Власова Пелагея Дмитриевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Власов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Власова Пелагея Дмитриевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Власова Пелагея Дмитриевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1902

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