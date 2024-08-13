Власов Яков Леонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Власова) Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Власова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Власова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Власова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Власов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Власова Пелагея Дмитриевна
Смерть
1902