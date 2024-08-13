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Власова Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

1873

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Власова) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Власов Яков Леонович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Власов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Власов Яков Леонович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Власов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Власов Яков Леонович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Власов Яков Леонович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1873
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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