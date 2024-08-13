Власова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Власова) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Власов Яков Леонович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Власов Яков Леонович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Власов Яков Леонович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Власов Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Власов Яков Леонович
Смерть
1873