Власова Евгения Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Евгения Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Власова Анисья Леоновна

Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Власов Яков Леонович

Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Власова Аксинья Леоновна

Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Власов Павел Леонович

Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Власова Марья Леоновна

Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Власова Афимья Леоновна

Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1853

Сын: Власов Сергей Леонович

Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1893
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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