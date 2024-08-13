Власова Евгения Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Власова Анисья Леоновна
Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Власов Яков Леонович
Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Власова Аксинья Леоновна
Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Власова Марья Леоновна
Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Власова Афимья Леоновна
Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович
Рождение ребёнка
10.10.1853
Отец ребёнка: Власов Леон Аристархович
Смерть
1893