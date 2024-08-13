Власов Леон Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласов Леон Аристархович

Власов Леон Аристархович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Власов Аристарх Иванович

Мать: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825

Сын: Власов Степан Леонович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Власова Наталья Леоновна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Власов Максим Леонович

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Власова Анисья Леоновна

Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Власов Яков Леонович

Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Власова Аксинья Леоновна

Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Власов Павел Леонович

Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Власова Марья Леоновна

Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Власова Афимья Леоновна

Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1853

Сын: Власов Сергей Леонович

Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.