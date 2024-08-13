Власов Леон Аристархович
Место рождения
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Власов Аристарх Иванович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Власова Наталья Леоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Власова Анисья Леоновна
Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Власов Яков Леонович
Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Власова Аксинья Леоновна
Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Власова Марья Леоновна
Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Власова Афимья Леоновна
Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна
Рождение ребёнка
10.10.1853
Мать ребёнка: Власова Евгения Феоктистовна