Зеушева (Кодзова) Фатима Хажкасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеушева (Кодзова) Фатима Хажкасимовна

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Место рождения

Куркужин, Россия

Дата рождения

10.03.1928

Дата смерти

?.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928

Отец: Кодзов Хашкасим

Мать: Кодзова Нафо

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1960

Дочь: Тлепшева Тамара Чаримовна

Отец ребёнка: Зеушев Чарим Хажпагович

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1960

Сын: Зеушев Хасан

Отец ребёнка: Зеушев Чарим Хажпагович

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
13.04.1962

Дочь: Зарема (Светлана) Чаримовна

Отец ребёнка: Зеушев Чарим Хажпагович

Нальчик, Россия
Смерть
?.05.2008
Нальчик, Россия
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