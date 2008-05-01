Зеушева (Кодзова) Фатима Хажкасимовна
Место рожденияКуркужин, Россия
Дата рождения10.03.1928
Дата смерти?.05.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928
Отец: Кодзов Хашкасим
Мать: Кодзова Нафо
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1960
Дочь: Тлепшева Тамара Чаримовна
Отец ребёнка: Зеушев Чарим Хажпагович
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
08.08.1960
Сын: Зеушев Хасан
Отец ребёнка: Зеушев Чарим Хажпагович
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
13.04.1962
Дочь: Зарема (Светлана) Чаримовна
Отец ребёнка: Зеушев Чарим Хажпагович
Нальчик, Россия
Смерть
?.05.2008
Нальчик, Россия