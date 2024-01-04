Зеушев Хасан
Место рожденияНальчик, Россия
Дата рождения08.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1960
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
19.01.1985
Сын: Зеушев Камбулат Хасанович
Мать ребёнка: Лябина Тутовна
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
16.08.1987
Дочь: Теунова Камилла Хасановна
Мать ребёнка: Лябина Тутовна
Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
22.10.2001
Сын: Зеушев Юлиан
Мать ребёнка: Носачева Наталия
Нальчик, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лябина Тутовна