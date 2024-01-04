Зеушев Хасан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеушев Хасан

Зеушев Хасан

avatar

Место рождения

Нальчик, Россия

Дата рождения

08.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1960

Отец: Зеушев Чарим Хажпагович

Мать: Зеушева Фатима Хажкасимовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
19.01.1985

Сын: Зеушев Камбулат Хасанович

Мать ребёнка: Лябина Тутовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
16.08.1987

Дочь: Теунова Камилла Хасановна

Мать ребёнка: Лябина Тутовна

Нальчик, Россия
Рождение ребёнка
22.10.2001

Сын: Зеушев Юлиан

Мать ребёнка: Носачева Наталия

Нальчик, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лябина Тутовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close